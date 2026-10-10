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Куриное филе исчезло после жарки у жителя России: Что нам продают в магазинах

После приготовления на сковородке от куска филе курицы в 400 граммов у жителя России осталось всего лишь 150 граммов готового продукта.

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