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Ультиматум Зеленского Западу: подарите денег, оружия и членство в НАТО!

Ультиматум Зеленского Западу: подарите денег, оружия и членство в НАТО!

Президент Украины Владимир Зеленский всё же поехал в Мюнхен, несмотря на «дружескую» рекомендацию Вашингтона не делать этого.

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