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Аргументы недели

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«Купил квартиру — получил вечного соседа»: новая мошенническая схема с бессрочным правом проживания

«Купил квартиру — получил вечного соседа»: новая мошенническая схема с бессрочным правом проживания

Вдогонку к истории Долиной пришла новая схема: мужчина купил квартиру в Санкт-Петербурге, а после того как сделал ремонт, к нему пришёл пожилой человек с бумажкой о возможности бессрочного права проживания в квартире.

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