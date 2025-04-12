Украинская полиция помогла рейдерам захватить православный храм

После того, как в селе Верхние Становцы Черновицкой области верующие смогли отразить штурм Свято-Николаевского храма Украинской православной церкви, когда вооружённые раскольники ПЦУ пытались захватить храм, рейдеры во главе с «капелланом» Романом Грищуком вынуждены были отступить.