Украинская полиция помогла рейдерам захватить православный храм

После того, как в селе Верхние Становцы Черновицкой области верующие смогли отразить штурм Свято-Николаевского храма Украинской православной церкви, когда вооружённые раскольники ПЦУ пытались захватить храм, рейдеры во главе с «капелланом» Романом Грищуком вынуждены были отступить.
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