МВД ФРГ не имеет доказательств причастности РФ к инцидентам с выхлопными трубами

Министерство внутренних дел Германии не обнаружило доказательств причастности России к серии инцидентов с повреждением выхлопных труб автомобилей монтажной пеной, сообщил представитель ведомства на брифинге в Берлине, слова которого приводит ТАСС.
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