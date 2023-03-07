Военное обозрение

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На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда

Евросоюз вместе со своим старшим партнёром Соединёнными Штатами пытается задушить Россию всевозможными санкциями, а торговля при этом между ЕС и Россией растет.

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