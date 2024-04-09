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Закон, порядок, государство

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На Южном Урале российские полицейские при содействии коллег из Республики Беларусь ликвидировали подпольную нарколабораторию

На Южном Урале российские полицейские при содействии коллег из Республики Беларусь ликвидировали подпольную нарколабораторию

«Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

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