Главой Следственного комитета Калужской области стал Марк Харламов

Указом Президента Российской Федерации от 4 января 2024 №12 "О назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах" главой Следственного комитета Калужской области назначили полковника юстиции Марка Харламова.
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