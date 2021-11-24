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Миллион детей могут умереть от голода в 40-миллионном государстве, — ООН

Миллион детей могут умереть от голода в 40-миллионном государстве, — ООН

Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, более 1 млн детей в этой стране находятся на грани голодной смерти, заявила в интервью Службе новостей ООН руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.

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