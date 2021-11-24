Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, более 1 млн детей в этой стране находятся на грани голодной смерти, заявила в интервью Службе новостей ООН руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.