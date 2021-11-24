МОЯ СТРАНА

5 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Надо объявить фашистам санкции и на основе санкций прекратить поставки газа. Это будет очень сильный ход.Посол в Берлине Н...
  • Регина Толстоброва
    ГДЕ РАБОТАЕШЬ? - СЕКРЕТ ФИРМ Ы. ЧТО ВЕЗЕШЬ? - ПАТРОНЫ.ЗРК «Тор-М2» отпр...
  • Регина Толстоброва
    ЗАЧЕМ ЭТО В  СЕТЬ  СООБЩАТЬ. ВСЕ  СЕКРЕТЫ  ВЫДАВАТЬ.Оборону Калинингр...

Миллион детей могут умереть от голода в 40-миллионном государстве, — ООН

Миллион детей могут умереть от голода в 40-миллионном государстве, — ООН

Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, более 1 млн детей в этой стране находятся на грани голодной смерти, заявила в интервью Службе новостей ООН руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх