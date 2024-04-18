Мошенники открыли охоту на ветеранов Великой Отечественной войны

Полиция рассказала о мошеннической схеме, направленной на ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, киберполицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.
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