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Мошенники открыли охоту на ветеранов Великой Отечественной войны

Мошенники открыли охоту на ветеранов Великой Отечественной войны

Полиция рассказала о мошеннической схеме, направленной на ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, киберполицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

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