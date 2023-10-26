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Столицу России предложено перенести в Грозный

Столицу России предложено перенести в Грозный

Политнавигатор Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил, что принял решение наградить 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова высшей наградой республики «за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей».

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Комментарии
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Максим Чернышов
поведение кадыровых говорит о том что им плевать на российские законы и чечня в составе россии до тех пор пока им это выгодно. похоже скоро в чечне опять полыхнет
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1 д.
Максим Чернышов
стицу россии в грозный?! да вы ахерели!
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1 д.
Leon
Ох прав был господин Сатановский, когда говорил, что с такой национальной политикой, какая сейчас ведется, Кавказ запылает у нас к 30-м годам. Единственное уточнение, это может случиться и гораздо раньше.
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2 час.

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