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Айза обратилась к хейтерам: “Я такой мерзкий человек, что меня можно только за деньги полюбить?”

Айза обратилась к хейтерам: “Я такой мерзкий человек, что меня можно только за деньги полюбить?”

Бурные обсуждения разгорелись вокруг личной жизни Айзы, популярной бизнесвумен и бывшей жены Гуфа. На этот раз поводом для сплетен стал ее бойфренд Степан из Нижневартовска, который неожиданно оказался в центре внимания недоброжелателей.

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