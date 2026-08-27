Сбер: сотрудники с детьми увольняются в три раза реже

Текучесть кадров среди сотрудников Сбера с детьми за последний год составила 4,8%, что почти в три раза ниже показателя среди работников без детей (13,7%), сообщили в компании со ссылкой на результаты сопоставления данных внутренней HR-статистики и исследования вовлеченности сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии