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Газета.ру

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Сбер: сотрудники с детьми увольняются в три раза реже

Сбер: сотрудники с детьми увольняются в три раза реже

Текучесть кадров среди сотрудников Сбера с детьми за последний год составила 4,8%, что почти в три раза ниже показателя среди работников без детей (13,7%), сообщили в компании со ссылкой на результаты сопоставления данных внутренней HR-статистики и исследования вовлеченности сотрудников.

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