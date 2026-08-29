В селе Милая под Киевом взрывались поставленные Лондоном ЗУР к Patriot для ВСУ

Появляются подробности удара по объекту противника в Бучанском районе под Киевом. Как уже сообщало «Военное обозрение», в результате удара был уничтожен склад на территории промышленного объекта.
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