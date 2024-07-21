Павший Дух.Кто знает, во что играет судьба и логика её нам непонятная.Я парень добрый, но злоба так и капает здесь иногда, убью, но пожалею, но жалость — она опасна, и это так.
Судьба..
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Павший Дух.Кто знает, во что играет судьба и логика её нам непонятная.Я парень добрый, но злоба так и капает здесь иногда, убью, но пожалею, но жалость — она опасна, и это так.
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