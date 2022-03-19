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«Ювентус» интересуется Жоржиньо, Пулишичем и Зиешем

Сразу несколько игроков «Челси» входят в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб изучает возможность приглашения полузащитников Жоржиньо, Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша, сообщает CalcioMercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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