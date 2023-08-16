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Боксер Джонсон – о критике из-за смены имени: «Мнение других меня абсолютно не волнует»

«Сердце вдохновляет меня больше всего. Если кто-то хочет сказать мне: «Ты тупой! Для чего ты это делаешь? Нам не нравится путь, который ты выбрал», пусть говорят.

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