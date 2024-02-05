В Совфеде прокомментировали запрет Италии на поддельное мясо от корпорации Билла Гейтса

Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков в публикации в своем официальном телеграм-канале заявил, что Италия стала первой страной, где был введен запрет на поддельное мясо от корпорации миллиардера Билла Гейтса .
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