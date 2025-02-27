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"Случился конфликт": в Томске пьяный экс-боксёр избил женщину в подъезде дома

"Случился конфликт": в Томске пьяный экс-боксёр избил женщину в подъезде дома

Неадекватный мужчина напал на женщину у входа в лифт, теперь хулигану грозит уголовная ответственностьВ Томске находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нокаутировал женщину прямо в подъезде жилого дома.

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