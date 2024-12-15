Великобритания, не из АТР, присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

Великобритания стала членом Транстихоокеанского партнерства, первой страной за пределами АТР. 15 декабря в силу вступил протокол о присоединении королевства к экономическому объединению, основанному на снижении или отмене торговых пошлин и облегчении процедур движения товаров, капиталов и технологий.