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Царьград

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Надругался над флагом: в Самаре школьник совершил преступление

Надругался над флагом: в Самаре школьник совершил преступление

12-летний школьник из Самары надругался над флагом России и снял это на видео.Школьник из Самары надругался над флагом России, а его друг выложил видео в интернет.

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