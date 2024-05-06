В Москве накрыли подпольный цех по производству бытовой химии

Производители-нелегалы обманывали покупателей, продавая им бытовую химию под чужим товарным знаком.Сотрудники полиции Москвы обнаружили подпольный цех, производящий бытовую химию с использованием чужого товарного знака.
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