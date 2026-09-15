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Зәкят» хәйрия фонды мохтаҗларга гошер сәдакасы тарата башлады

Зәкят» хәйрия фонды мохтаҗларга гошер сәдакасы тарата башлады

Бүген, 15 сентябрьдә, Татарстан мөфтиятенең «Зәкят» хәйрия фондында Казан шәһәрендә яшәүче мохтаҗлар өчен быелгы уңыштан гошер сәдакасы таратыла башлады.

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