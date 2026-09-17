Санкции против России помогли Киргизии обеспечить рост собственной экономики на 11% в год. Но, безусловно, в выигрыше осталась не только Киргизия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главный злодей фи...
- Посол Терехин: Ро...
- "Не ожидал, что т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым