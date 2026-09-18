Bank7 покупает Century Financial и выходит в Нью-Мексико

Американский Bank7 договорился о приобретении 100% акций Century Financial Services Corporation — холдинговой компании Century Bank, базирующейся в Санта-Фе, Нью-Мексико.
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