Предупреждение русофобам

Роман Пристинский

Ложка дорога к обеду. Защищать русских в Прибалтике нужно было ещё 20 лет назад. Когда эти фашисты ещё не вступили в НАТО. Сейчас это сделать труднее. Но чем раньше начнем, тем лучше.