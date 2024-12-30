Предупреждение русофобам

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Комментарии
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Николай Карпов
За все обиды, вернуть земли которые купил русский царь... По праву они принадлежат России...
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9 час.
Роман Пристинский
Ложка дорога к обеду. Защищать русских в Прибалтике нужно было ещё 20 лет назад. Когда эти фашисты ещё не вступили в НАТО. Сейчас это сделать труднее. Но чем раньше начнем, тем лучше.
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3 час.
Надежда
Чем мельче клоп, тем сильнее от него разит!😷
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2 час.

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