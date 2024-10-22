Трагедии и триумфы: Елена Санаева о жизни с Роланом Быковым и семьей

Елена Санаева делится откровенной историей своей жизни с режиссером Роланом Быковым. Пережив личные драмы, включая потерю родителей и борьбу за сына, она сохраняет наследие мужа и продолжает карьеру актрисы, оставаясь верной памяти о близких.