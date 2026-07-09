Петровский парк
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Петровский парк

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Школу с детским садом на 450 мест планируют построить в САО до конца года

На севере Москвы по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 14 до конца года планируют построить новый образовательный комплекс, который объединит начальную школу на 300 мест и дошкольное отделение на 150 мест.

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