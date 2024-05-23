Эксперт назвал способы увеличения накоплений на пенсию

Чтобы выйти на пенсию с приличными накоплениями, стоит воспользоваться двумя финансовыми инструментами, которые предусматривают участие как государства, так и работодателя Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк.
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