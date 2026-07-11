Двоих москвичей ударило молнией на трибунах стадиона Труд. Оба мужчины потеряли сознание во время футбольного матча Донецкая группа новостей.
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Двоих москвичей ударило молнией на трибунах стадиона Труд. Оба мужчины потеряли сознание во время футбольного матча Донецкая группа новостей.
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