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Донецкая группа новостей

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Двоих москвичей ударило молнией на трибунах стадиона Труд. Оба мужчины потеряли сознание во время футбольного матча Донецкая группа новостей.

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