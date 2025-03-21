Русские оставили "Гугл" без штанов: Власти взыскали часть миллиардных штрафов, но американцы всё ещё должны

Google задолжал России сумму с 39 нулями. Эксперты оценили шансы выбить из американцев эти деньги.Судебные приставы взыскали с "Гугл" (дочерняя компания Google в России) за последние четыре года 13 млрд рублей.
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