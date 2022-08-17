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Поражение Удино на реке Свольне

Поражение Удино на реке Свольне

Е. А. Корнеев. Кирасиры Его Величества. Студия военных художников им. М. Грекова Предыстория При отступлении русской армии от Дриссы к Витебску и Смоленску, 1-й пехотный корпус графа Витгенштейна был выделен для прикрытия петербургского направления.

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