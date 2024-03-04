Кирби: Запад сохраняет единство и после скандала с утечкой беседы офицеров ФРГ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Исполнительного офиса президента США Джон Кирби сообщил, что западные страны продолжают сохранять единство и после инцидента с утечкой беседы офицеров германского бундесвера о планировании нанесения ударов по Крымскому мосту.