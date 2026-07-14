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Татар-информ

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Свищев считает, что FIS заинтересована в возвращении своих турниров в Россию

Свищев считает, что FIS заинтересована в возвращении своих турниров в Россию

Фото: социальные сети Дмитрия Свищева Сегодня президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев поделился мнением, что в FIS заинтересованы в возвращении соревнований на территорию России.

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