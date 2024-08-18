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Актер Кашевой назвал Делона иконой французского кино

Актер Кашевой назвал Делона иконой французского кино

REUTERS/Yves Herman Актер Ален Делон, скончавшийся 18 августа, был иконой французского кино. Об этом "Известиям" рассказал российский актер Владимир Кошевой, познакомившийся с ним на презентации фотопроекта "Мастер и Маргарита" художника Жана-Даниэля Лорье "Французское кино очень любили в Советском Союзе, а Ален Делон, безусловно, был его иконой.

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