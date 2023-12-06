ТАСС: в России впервые оштрафовали компанию за использование чужого дипфейка

Арбитражный суд Москвы вынес вердикт в пользу компании "Рефейс технолоджис", признав ее право на компенсацию в размере 500 тысяч руб компанией "Бизнес-аналитика" за неправомерное использование дипфейк-видео с Киану Ривзом.