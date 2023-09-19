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Нагельсманн сомневается насчет работы в сборной Германии – в «Баварии» он получал на 3 млн евро в год больше

Нагельсманн сомневается насчет работы в сборной Германии – в «Баварии» он получал на 3 млн евро в год больше

Немецкий футбольный союз (DFB) предлагает 36-летнему специалисту зарплату в размере около 4 млн евро в год, тогда как в «Баварии» он зарабатывал около 7 млн за сезон.

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