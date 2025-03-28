Последствия мощного землетрясения в Бангкоке попали на видео

Последствия землетрясения в Бангкоке попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash. Напомним, что эпицентр толчков находился в Мьянме — по оценке геологической службы США, магнитуда составила 7,7.
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