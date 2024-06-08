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Президент Бжания: Абхазия может стать лидером по числу российских туристов

Президент Бжания: Абхазия может стать лидером по числу российских туристов

В этом году Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

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