Президент Бжания: Абхазия может стать лидером по числу российских туристов

В этом году Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».
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