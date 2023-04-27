Дачно-огородные радости

5 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    топором нормально налипшее сдираетсяКак отчистить от ...
  • Groomstyl Савина
    Если говорить о классическом салате, то яйца тут лишние, солить не стоит, заправлять только майонезомСалат с ананасами...
  • Иван Иванович
    пустая батарейка прыгает на столе - попробуйте, сразу определите.Простой способ оп...

Как смазать кулер от компьютера или ноутбука: пошаговая инструкция

Как смазать кулер от компьютера или ноутбука: пошаговая инструкция

Капля масла, немного времени, и устройство снова будет работать тихо.Почему шумит кулер Вентиляторы охлаждения в компьютерах — это обычные бесколлекторные электродвигатели с насаженной на вал крыльчаткой, которая при вращении создаёт поток воздуха.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх