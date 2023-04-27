Как смазать кулер от компьютера или ноутбука: пошаговая инструкция

Капля масла, немного времени, и устройство снова будет работать тихо.Почему шумит кулер Вентиляторы охлаждения в компьютерах — это обычные бесколлекторные электродвигатели с насаженной на вал крыльчаткой, которая при вращении создаёт поток воздуха.