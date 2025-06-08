МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Киевскому режиму придется дорого заплатить за недавние провокации, устроенные на территории России: агония главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников подходит к концу.
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