Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
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Мнемодайджест: исследования памяти в октябре 2023 года￼

Мнемодайджест: исследования памяти в октябре 2023 года￼

В науке постоянно выходят статьи, повествующие о различных исследованиях памяти. Мы, как правило, пишем о них отдельно, либо рассказываем в составе дайджестов публикаций из ведущих журналов (Nature, Science).

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