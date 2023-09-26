"Еще 400 тыс. мигрантов приедут в Россию". Завоз гастарбайтеров продолжится – Хуснуллин сделал заявление

Астон Мартин Если смотрят на это сквозь пальцы , значит все идет по плану , по тв в полит шоу уже сказали что русским может быть КАЖДЫЙ кто считает себя таким , а это уже о чем то говорит , это уже видимо проект ...

Сергей БСА Хуснулин тоже херню несёт полную.Что бы разрабатывать программу и внедрять её по обучению своих русских специалистов, повышать престижность профессий и прочие вещи легче ебануть- завезём мигрантов-дебилов и пусть работают, насилую. и прочее. Это говорит об великом уме определённых министров и прочей власти.