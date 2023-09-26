ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО В продолжение темы про мигрантов. 1. 20 сентября выступал зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.
"Еще 400 тыс. мигрантов приедут в Россию". Завоз гастарбайтеров продолжится – Хуснуллин сделал заявление
Комментарии
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Астон Мартин
Если смотрят на это сквозь пальцы , значит все идет по плану , по тв в полит шоу уже сказали что русским может быть КАЖДЫЙ кто считает себя таким , а это уже о чем то говорит , это уже видимо проект ...
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15 час.
Сергей БСА
Хуснулин тоже херню несёт полную.Что бы разрабатывать программу и внедрять её по обучению своих русских специалистов, повышать престижность профессий и прочие вещи легче ебануть- завезём мигрантов-дебилов и пусть работают, насилую. и прочее. Это говорит об великом уме определённых министров и прочей власти.
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15 час.
СК
Степан Капуста
Установлено, что в России рынок вновь построенного жилья уже перенасыщен. Пустуют около 30% новостроек. У граждан нет денег на резко подорожавшую ипотеку. Продолжение накачки деньгами строительного бизнеса рано или поздно приведет к кризису. Марат Хуснуллин льёт воду на мельницу воротил строительного бизнеса, во вред стране, но не во вред себе. Его бы самого депортировать, а вслед за ним потянутся назад в азиатское зарубежье орды ненужных стране "тружеников".
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11 час.
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