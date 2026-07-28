Без соцсетей, нянь и звездной болезни: как Джулия Робертс воспитывала своих близнецов

Дети Джулии Робертс долгое время даже не догадывались, насколько знаменита их мама. Когда правда наконец открылась, они удивленно спросили: «Мама, а ты популярнее Тейлор Свифт?» Джулия Робертс не стремится показывать в соцсетях идеальную картинку и редко делится семейными кадрами.