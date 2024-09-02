Бойцы СВО поздравили школьников Крыма с Днем знаний

Военнослужащие мотострелкового батальона 163 танкового полка, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции на запорожском направлении, направили теплые поздравления школьникам, педагогам и родителям с Днем знаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии