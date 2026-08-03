В каких районах Петербурга пройдут испытания теплосетей с 3 по 7 августа 2026

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на сетях АО "ТЭК СПб" состоится 9 испытаний во Фрунзенском, Красносельском, Приморском, Калининском, Невском, Пушкинском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии