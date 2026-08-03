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Metro новости

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В каких районах Петербурга пройдут испытания теплосетей с 3 по 7 августа 2026

В каких районах Петербурга пройдут испытания теплосетей с 3 по 7 августа 2026

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на сетях АО "ТЭК СПб" состоится 9 испытаний во Фрунзенском, Красносельском, Приморском, Калининском, Невском, Пушкинском районах.

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