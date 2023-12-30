Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на Новый год

Россияне уже составили список фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы. Большинство опрошенных (22%) намерены пересматривать советские киноленты, показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
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