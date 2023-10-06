4-й плотницкий разряд Путина: где его получил президент

Учился ли Владимир Владимирович в ПТУ на плотника?«Я плотник IV разряда, знаю, как окна строить», - так отреагировал в ходе заседания Валдайского клуба Владимир Путин на вопрос и просьбу представителя Японии «приоткрыть окно» в отношениях с этой страной.