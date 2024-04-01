Кремль озвучит свою позицию насчет легитимности Зеленского после 20 мая

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Кремль заявит о своей позиции насчет легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, когда истекут его полномочия на посту президента Украины, заявил официальный предстаивтель Кремля Дмитрий Песков.
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